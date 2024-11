Por que Palmeiras vai mandar final do Paulistão feminino em Campinas e não no Allianz Parque?

A principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha AlviVerde, realizou uma emboscada ao ônibus da Máfia Azul, organizada do Cruzeiro, que resultou na morte de um torcedor de 30 anos do clube mineiro. Um suspeito de envolvimento no caso teve a prisão revogada a pedido da Polícia, enquanto outros seis estão foragidos.

A retirada do jogo do Allianz Parque não foi bem recebida pela torcida palmeirense, que criticou a decisão nos comentários da nota divulgada pelo clube. Alguns citaram ser “falta de respeito” com as jogadoras, enquanto outros chamaram a situação de “absurdo” e que “se fosse o masculino lutariam com unhas e dentes por uma final na cidade de São Paulo”.