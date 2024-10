Porto x Manchester United na Liga Europa: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Na segunda rodada da fase de grupos da Liga Europa, alguns clubes ainda não conquistaram sua primeira vitória. É o caso do Porto, que foi derrotado pelo Bodo/Glimt em sua estreia, e do Manchester United, que apenas empatou com o Twente. As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 16h (horário de Brasília), em busca de três pontos importantes neste início de competição.

Vencido na primeira partida da Liga Europa, o Porto fica, por enquanto, próximo de estar fora dos playoffs de oitavas de final do torneio, com zero pontos e saldo de gols negativo. A derrota na competição é exceção para o time português: nos últimos jogos no torneio nacional, tem acumulado vitórias — inclusive uma goleada em cima do Arouca, no último domingo. Não à toa o clube é vice-líder da Liga Portugal, atrás apenas do Sporting, único time para quem perdeu nos últimos meses além do Bodo/Glimt.

Em situação um pouco pior, o Manchester United apenas empatou com o Twente, time holandês, em sua estreia na Liga Europa. Já no torneio nacional inglês, vem acumulando resultados não muito positivos: nas últimas cinco partidas na competição, sofreu três derrotas, um empate e venceu apenas uma vez. Por isso, figura na décima terceira colocação, com 7 pontos — enquanto um de seus maiores rivais, o Liverpool, é líder da tabela com 15 pontos.

PORTO X MANCHESTER UNITED: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA EUROPA

Data: 03/10/2024 (quinta-feira)

03/10/2024 (quinta-feira) Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Estádio do Dragão, no Porto (POR)

ONDE ASSISTIR A PORTO X MANCHESTER UNITED AO VIVO

CazéTV (streaming)

PROVÁVE ESCALAÇÃO DO PORTO

PORTO: Diogo Costa; João Mário, Zé Pedro, Nehuén Pérez e Francisco Moura; Marko Grujic, Eustáquio e Nico González; Pepê, Galeno e Omorodion. Técnico: Vitor Bruno.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MANCHESTER UNITED

MANCHESTER UNITED: Onana; Mazraoui, De Ligt (Maguire), Lisandro Martínez e Dalot; Ugarte, Casemiro (Mainoo) e Bruno Fernandes; Garnacho, Zirkzee e Rashford. Técnico: Erik ten Hag.

