Portugal 6 x 1 Suíça: Confira os melhores momentos do jogo pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Futebol, sua magia e roteiros inesperados. No dia em que o técnico Fernando Santos ousou e resolveu barrar Cristiano Ronaldo, deixando o astro no banco de reservas por 74 minutos, coube ao jovem substituto, Gonçalo Ramos, de somente 21 anos e apenas 33 minutos em campo até então com a camisa da seleção portuguesa, se transformar no grande destaque na goleada por 6 a 1 sobre a Suíça no Lusail Stadim, com um hat-trick. Com a vitória imponente e os três gols do menino do Benfica, os portugueses carimbaram a última vaga às quartas de final, para encarar o surpreendente Marrocos, sábado, ao meio-dia. Confira os melhores momentos do jogo.

