Portugal x Eslováquia: onde assistir, horário e escalações das equipes

Portugal e Eslováquia jogam a 7ª rodada das Eliminatórias da Eurocopa 2024 nesta sexta-feira, dia 13. A partida ocorre no Estádio do Dragão, em Porto, e coloca frente a frente as duas primeiras seleções do grupo J.

O time da casa tem 100% de aproveitamento até então. E dispõe, ainda, da melhor defesa do grupo, sem ter sofrido sequer um gol. Cristiano Ronaldo e companhia também acumulam sequências de goleadas. Porém, no primeiro encontro entre as duas seleções, Portugal teve o placar mais magro das suas seis vitórias, com apenas 1 a 0. Na última rodada, Portugal aplicou 9 a 0 contra Luxemburgo.

Do outro lado, a Eslováquia ocupa a segunda posição do grupo, cinco pontos atrás dos portugueses. A única derrota foi no primeiro confronto contra Portugal. O time ainda tem quatro vitórias e um empate. O principal desafio vem agora, depois de uma vitória por 3 a 0 contra Liechtenstein. Mesmo que perca, dificilmente a Eslováquia sai da zona de classificação para o torneio continental. Isso porque Luxemburgo precisaria vencer a Islândia por 15 gols de diferença.

Portugal x Eslováquia Foto: Arte (Estadão

PORTUGAL X ESLOVÁQUIA: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 13/10 (sexta-feira).

HORÁRIO: 15h45

LOCAL: Estádio do Dragão, em Porto (Portugal)

ONDE ASSISTIR PORTUGAL X ESLOVÁQUIA AO VIVO

SporTV (TV fechada)

UEFA TV (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE PORTUGAL E ESLOVÁQUIA

PORTUGAL : Diego Costa, Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Dalot; Bruno Fernandes, Danilo Pereira e Bernardo Silva; Rafael Leão, Diogo Jota e Gonçalo Ramos (Cristiano Ronaldo). Técnico: Roberto Martínez.

: Diego Costa, Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Dalot; Bruno Fernandes, Danilo Pereira e Bernardo Silva; Rafael Leão, Diogo Jota e Gonçalo Ramos (Cristiano Ronaldo). Roberto Martínez. ESLOVÁQUIA: Dubravka; Tomic, Gyromber, Skirinar e Hancko; Lobotka, Duda e Benes; Mak, Haraslin e Bozenik. Técnico: Francesco Calzona.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PORTUGAL E ESLOVÁQUIA: