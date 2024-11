Portugal x Polônia na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Já a Polônia precisa vencer para seguir sonhando com a classificação para a próxima fase. A seleção está em terceiro lugar com quatro pontos, três a menos do que a Croácia, que está em segundo. Os poloneses têm apenas uma vitória na competição, um 3 a 2 sobre a Escócia, fora de casa. Além disso são um empate e duas derrotas em quatro partidas.

Portugal é o líder do Grupo 1 da Liga A da Ligas das Nações com 10 pontos. A Croácia está em segundo lugar, com sete pontos. Em terceiro vem a Polônia com quatro pontos. A Escócia é a lanterna do grupo com apenas um ponto conquistado.