Premier League, La Liga e mais: confira os placares de hoje, sábado, no futebol

A rodada do futebol deste sábado, 28, começou com o tropeço do então líder da Premier League Manchester City. A equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola empatou por 1 a 1 diante do Newcastle fora de casa. O resultado possibilitou o Liverpool assumir a liderança após triunfar diante do Wolverhampton também fora de casa. Chelsea e Arsenal contaram com dia inspirado de Cole Palmer e Leandro Trossard, venceram e embolaram a liderança do campeonato.

Pela Bundesliga, o jogo mais aguardado do campeonato alemão, Bayern e Leverkusen duelaram na Baviera e o jogo terminou empatado. Com o resultado o Bayern continua na liderança da competição com 13 pontos. Já o atual campeão Leverkusen fica com o 3º lugar com dez pontos. Na La liga, o líder Barcelona foi derrotado fora de casa pelo o Osasuna por 4 a 2. A equipe catalã permanece com 21 pontos na liderança e logo atrás vem o Real Madrid com 17 pontos na vice-liderança.

Manchester City tropeça diante do Newcastle e Liverpool assume a liderança da Premier League. Foto: Oli Scarff/AFP

Pela Serie A , a Inter de Milão se recuperou com dois gols de Lautaro e reagiu diante da Udinese pelo campeonato italiano assumindo a 4ª colocação da liga. A líder Juventus triunfou diante do Genoa por 3 a 0 fora de casa.

CONFIRA OS PRINCIPAIS RESULTADOS DO FUTEBOL NESTE SÁBADO, 28 DE SETEMBRO

Premier League

08h30 - Newcastle 1x1 Manchester City

11h - Arsenal 4 x 2 Leicester

11h - Brentford 1 x 1 West Ham

11h - Chelsea 4 x 2 Brighton

11h - Everton 2 x 1 Crystal Palace

11h - Nottingham Forest 0 x 1 Fulham

13h30 - Wolves 1 x 2 Liverpool

La Liga

09h - Getafe 2 x 0 Alavés

11h15min - Rayo Vallecano 1 x 1 Leganés

13h30min - Real Sociedad 1 x 0 Valencia

16h - Osasuna 4 x 2 Barcelona

Bundesliga

10h30min - RB Leipzig 4 x 0 Augsburg

10h30min - Freiburg 0 x 3 St. Pauli

10h30min - Wolfsburg 2 x 2 Stuttgart

10h30min - Mainz 0 x 2 Heidenheim

10h30min - Borussia M’gladbach 1 x 0 Union Berlin

13h30min - Bayern de Munique 1 x 1 Bayer Leverkusen

