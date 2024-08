Um golaço de bicicleta do Vitória agitou as redes sociais na noite desta segunda-feira, dia 19 de agosto. Em partida contra o Cruzeiro, válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Alerrandro aproveitou um corte malfeito da defesa mineira e fez uma bela acrobacia na entrada da área, chutando a bola sem chances para o goleiro Cássio.

O gol saiu aos 29 minutos do primeiro tempo, logo após Osvaldo abrir o placar de pênalti para a equipe baiana. Apesar de abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo, o levou o empate na segunda etapa e acabou saindo com um ponto da partida. Com o resultado, a equipe saiu da zona do rebaixamento do torneio.

O atacante Alerrandro, do Vitória, faz um belo gol de bicicleta no goleiro Cássio, do Cruzeiro. Foto: Reprodução/SporTV

Nas redes sociais, torcedores de diversos times celebraram a beleza do gol feito pelo jogador de 24 anos e já decretaram o tento como um dos mais bonitos da temporada atual do futebol brasileiro. Alguns, inclusive, se arriscam e garantem que o golaço já é um dos fortes candidatos ao Prêmio Puskás.

Veja as melhores reações ao gol de Alerrandro: