Bola de Ouro: Mané recebe Prêmio Sócrates das mãos de Raí por ações sociais em Senegal

Novidade na cerimônia da Bola de Ouro 2022, realizada nesta segunda-feira, em Paris, o Prêmio Sócrates foi concedido ao atacante senegalês Sadio Mané, ex-Liverpool e recentemente contratado pelo Bayern de Munique. O troféu foi entregue pelo ex-jogador Raí, irmão do ídolo do Corinthians e da seleção brasileira. A honraria foi criada para “identificar as melhores ações solidárias realizadas no ano”.

“Sócrates representa ideais para um mundo mais justo, para um mundo mais humano, e representa os valores da democracia no sentido de criar um mundo melhor para todos. O futebol representa cada vez mais uma ponte importante para chegarmos ao mundo que nós sonhamos, e esse símbolo será eterno”, discursou Raí na cerimônia.

Apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva, Raí fez o “L” com a mão ao terminar seu discurso. “Nosso País terá uma decisão muito importante daqui a alguns dias e nós sabemos muito bem de que lado ele (Sócrates) estaria”, justificou, citando a eleição presidencial, cujo segundo turno acontece no dia 30 de outubro.

Raí cumprimenta Mané durante a entrega do Prêmio Sócrates. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Aos 30 anos de idade, Mané já é considerado um dos maiores jogadores africanos da história. Natural do vilarejo de Bambali, o atacante é conhecido por usar parte da fortuna que conseguiu com o futebol para construir escolas e hospitais para o seu local de origem. “É muito bom fazer parte disso com vocês. Às vezes é difícil, mas faço o que posso para melhorar as coisas para o meu povo”, agradeceu Mané.

A ação é uma parceria da France Football com o jornal L’Équipe e a organização internacional Peace and Sport, que reúne projetos de desenvolvimento e pacificação por meio do esporte. Sócrates foi escolhido pela France Football para batizar o prêmio devido à sua atuação na “democracia corintiana” durante a Ditadura Militar. Na década de 1980, o Corinthians decidiu submeter ao voto dos jogadores e funcionários todas as decisões do clube.

“Sócrates foi um campeão inspirador, comprometido com o mundo e com a justiça. A experiência única no modelo de governo do Corinthians no faz lembrar que o esporte não tem sentido se a dignidade humana é ignorada. É por isso que estou particularmente feliz em premiar este troféu com o nome de Sócrates, e tenho muita esperança de que este prêmio vai inspirar jogares e atletas a se envolverem ainda mais em favor de um mundo mais respeitoso e mais humano”, disse o embaixador da Peace & Sport.