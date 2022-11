Presidente de Portugal critica Catar, mas vai ver estreia dos portugueses na Copa

Publicidade

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, criticou o Catar por não respeitar os direitos humanos após assistir a vitória da seleção portuguesa sobre a Nigéria por 4 a 0 nesta quinta, no último amistoso antes do mundial. Apesar do discurso, o dirigente político disse que o foco deve ser centrado no time durante a Copa do Mundo e afirmou que vai estar presente na estreia da seleção portuguesa.

“O Catar não respeita os direitos humanos. Toda a construção dos estádios e tal. Não é discutível, mas é criticável. Mas enfim, vamos esquecer isso e concentrar na equipe. Para a semana, no jogo contra Gana, estarei lá”, comentou o presidente que logo falou da expectativa em cima do desempenho de Portugal.

Em último amistoso antes da Copa do Mundo, a seleção portuguesa goleou a Nigéria por 4 a 0. Foto: Armando Franca/AP

“Será um campeonato muito difícil. Parece que não, mas nunca jogamos nesta época do ano, em condições tão difíceis. Começamos muito bem (sobre a goleada de 4 a 0 na Nigéria). A equipe está engrenada”, afirmou.

O time do técnico Fernando Santos está no Grupo H e faz a sua estreia no Mundial na próxima quinta, diante da seleção africana, às 13h (horário de Brasília). Coreia do Sul e Uruguai completam a chave.

O momento conturbado que vem atravessando o atacante Cristiano Ronaldo também entrou na pauta. O presidente, no entanto, tratou de valorizar o astro de seu país.

“Não, o Cristiano Ronaldo é um grande jogador, todos são grandes jogadores são todos imprescindíveis. Conseguimos jogar bem com ele e também sem ele. A seleção tem de cinco a seis peças que estão em grande forma”, comentou.