Presidente do Fortaleza nega proposta do Corinthians pelo técnico Vojvoda

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, negou que tenha recebido uma proposta do Corinthians pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. O clube paulista vive indefinição sobre a continuidade do treinador Vítor Pereira, que cogita deixar o Brasil por questões familiares. Vojvoda faz ótimo trabalho na equipe cearense e tem respaldo da diretoria e da torcida.

“Não veio nenhuma oferta e ontem à noite o Duilio (Monteiro Alves, presidente do Corinthians) me ligou dizendo que não fez e não autorizou ninguém a fazer proposta e que ele quer manter o treinador atual”, explicou Paz, que se mostrou incomodado com os rumores de saída do treinador.

O Corinthians perdeu para o Fluminense por 2 a 0, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Foto: REUTERS/Amanda Perobelli

Em sua primeira temporada no Fortaleza, Vojvoda conquistou o Campeonato Cearense do ano passado e foi responsável pela grande campanha do time no Brasileirão que classificou o clube de forma inédita à Libertadores. Neste ano, o time foi bicampeão estadual e avançou às oitavas de final da competição continental, mas caiu para o Estudiantes, da Argentina.

No Brasileirão, o time passou boa parte do primeiro turno, na zona do rebaixamento, incluindo na lanterna da competição. A diretoria do Fortaleza manteve a confiança no trabalho de Vojvoda, reforçou a equipe na janela de transferências do meio do ano e viu o time dar a volta por cima no returno. O Fortaleza está invicto há sete jogos e ocupa a 11ª posição na tabela do Brasileirão, sonhando com chances de voltar a disputar a Libertadores.

“Reforço minha confiança no Vojvoda, ele cumpriu tudo aqui dentro, tem conversado conosco sobre planeamento. Ele recebeu proposta muito boas do exterior e nunca usou isso para barganhar algo dentro do clube. A possível renovação, que é o nosso desejo, vai ser tratado em um momento oportuno, tenho certeza que ele vai nos dar uma prioridade para ficar aqui.

O Corinthians aguarda uma definição de Vítor Pereira em uma novela que tem se arrastado. A falta de certeza atrapalha o planejamento do time para o ano que vem. O técnico português não conquistou títulos neste ano, mas teve resultados importantes, incluindo levar a equipe para a final da Copa do Brasil. O time está na quinta posição e, caso encerre sua campanha entre os seis primeiros, se classifica para a fase de grupos da Libertadores.

“Faltam duas semanas para o fim do campeonato. Temos o objetivo de classificar o time direto para a Libertadores. O Vítor tem sua questão familiar e nós vamos nos sentar para resolver essa situação depois que conquistarmos nosso objetivo”, disse Duilio, em breve pronunciamento após a derrota do Corinthians para o Fluminense por 2 a 0, na quarta-feira.