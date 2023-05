O São Paulo segue na liderança do grupo D da Copa Sul-Americana. Jogando fora de casa, o time de Dorival Júnior contou com gols de Wellington Rato, de falta na primeira etapa, e Alisson, no fim do segundo tempo, para vencer o Puerto Cabello por 2 a 0. Com o triunfo, a equipe paulista agora precisa de uma vitória nos dois últimos jogos, ambos no Morumbi, para se classificar para as oitavas de final da competição de maneira direta.