São Paulo usa reservas e conta com falha do goleiro para vencer Puerto Cabello na Sul-Americana

O São Paulo venceu mais uma na Copa Sul-Americana. Com uma equipe quase que toda alternativa, o time do Morumbi contou com gols de Wellington Rato, com grande ajuda do goleiro, e Alisson para vencer o Puerto Cabello, por 2 a 0, na Venezuela. Com o triunfo, o time de Dorival mantém a invencibilidade na competição continental após quatro partidas, com três vitórias e um empate.

Com o resultado, o time paulista aumenta a série sem derrotas na temporada para 11 jogos e chega aos 10 pontos no grupo D da Copa Sul-Americana. Para se garantir nas oitavas, a equipe de Dorival Júnior precisa de uma vitória nas duas últimas partidas. Já o Puerto Cabello segue zero no grupo e está eliminado da competição. O time de Dorival Júnior volta a jogar no próximo sábado, 27, quando terá o Goiás pela frente, no estádio do Morumbi, pela oitava rodada do Brasileirão.

Com o time praticamente todo alternativo, o São Paulo começou lento. Apesar de ocupar o campo de ataque, a equipe não conseguia levar perigo ao gol de Romero e sofria muito com a demora na troca de passes. Aos poucos, o Puerto Cabello passou a tentar o ataque e assustou o time brasileiro.

São Paulo encaminhou a vaga no mata-mata da Sul-Americana após vitória fora de casa contra o Puerto Cabello Foto: EFE/ Rayner Peña

Após jogada pela direita, Lugo arriscou de fora da área e parou na trave do goleiro Rafael. Depois do susto, o São Paulo voltou a ter o controle das ações e abriu o placar. Aos 28 minutos, Wellington Rato cobrou falta, o goleiro Romero ajudou e o placar foi aberto. Depois do primeiro gol, a partida voltou a ficar com o ritmo muito fraco, sem que as duas equipes chegassem com perigo ao ataque, e o primeiro tempo se encerrou com vantagem brasileira.

No início do segundo tempo, o Puerto Cabello foi melhor. Usando e abusando das jogadas pelo lado, os donos da casa assustaram o time brasileiro em três oportunidades nos primeiros 10 minutos, fazendo o goleiro Rafael e a defesa do São Paulo trabalhar.

Continua após a publicidade

Com a entrada de Calleri e Pablo Maia, que costumam ser titulares no time de Dorival Júnior, o time do Morumbi voltou a ter a bola e controlou o ímpeto dos venezuelanos. O Puerto Cabello buscou uma pressão nos minutos finais, na base dos cruzamentos na área, e a defesa brasileira se manteve bem postada. Nos acréscimos, o time brasileiro aproveitou um bom contra-ataque e Alisson marcou, fazendo 2 a 0 e definindo o placar.

PUERTO CABELLO X SÃO PAULO

PUERTO CABELLO: Romero, Rivero, Peraza, Le Hoz e Osio; Granados, Colina (Zuma), Ayne e Pérez; Lugo e Hernandéz (Stephens). Técnico: Noel Sanvicente

SÃO PAULO: Rafael, Raí Ramos, Diego Costa, Alan Franco e Patryck; Luan (Pablo Maia), Rodriguinho (Alisson), Wellington Rato (Calleri) e Michel Araújo; Juan e Marcos Paulo (Luciano). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS: Wellington Rato, aos 28 minutos do primeiro tempo, e Alisson, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Bryan Loayza (Equador).

AMARELO: Alan Franco, Marcos Paulo, Pablo Maia, Pérez, Raí Ramos

Continua após a publicidade

PÚBLICO: Não informado.

RENDA: Não informado.

LOCAL: Estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela.