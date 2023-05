Puerto Cabello x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Puerto Cabello e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, dia 23, às 21h30, na Venezuela. O confronto é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em momentos opostos na competição, o confronto coloca frente a frente o lanterna e o líder do grupo.

Primeiro colocado no campeonato nacional e último na Copa Sul-Americana. Esse é o Puerto Cabello. Com três derrotas no turno do grupo na competição continental, o Puerto Cabello joga um duelo de vida ou morte na competição nesta terça-feira.

Embalado com 10 jogos sem perder, série que começou contra o Puerto Cabello, o São Paulo chega para o jogo podendo encaminhar a vaga no mata-mata da Copa Sul-Americana. Contudo, para a partida, o time de Dorival Júnior terá que superar uma viagem de mais de 12 horas e que impossibilitou um treinamento em campo e as ausências de Nestor e Arboleda.

PUERTO CABELLO X SÃO PAULO

DATA: 23/05/2023

HORÁRIO: 21h30.

LOCAL: Estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela.

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV Fechada)

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES DAS EQUIPES

PUERTO CABELLO - Romero, De la Hoz, Rivero, Peraza e Granados; Reyes, Zuma, Cedeño e Ladera; Pérez e Hernández. Treinador: Noel Sanvicente

- Romero, De la Hoz, Rivero, Peraza e Granados; Reyes, Zuma, Cedeño e Ladera; Pérez e Hernández. Treinador: Noel Sanvicente SÃO PAULO - Rafael; Raí Ramos, Diego Costa, Alan Franco e Patryck; Mendez, Luan, Wellington Rato e Michel Araújo; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

ARBITRAGEM

Árbitro: Bryan Loayza (Equador).

ÚLTIMOS RESULTADOS