Onde estão as joias do futebol sul-americano: veja quais clubes revelaram os campeões do mundo

“Na América do Sul, o futebol não é tão avançado quanto na Europa. Por isso que quando você olha para as últimas Copas, sempre são os europeus que ganham”. A polêmica frase do craque francês Kylian Mbappé, proferida no passado em entrevista à TNT Sports, tinha como objetivo defender o favoritismo de países do Velho Continente em Mundiais, mas quem acabou erguendo o troféu na edição do Catar foi a Argentina, de Messi, superando a França na final. Quando o assunto é o futebol de base, os sul-americanos também levam a melhor. O Uruguai conquistou recentemente o Mundial Sub-20, na Argentina, enquanto o Brasil é o atual campeão da edição Sub-17 e bicampeão olímpico.

Com o futebol sul-americano tradicionalmente servindo o arrojado mercado europeu, quais são os clubes do continente que lideram essa corrida por revelações de talentos para o domínio da América do Sul nos torneios de juniores?

No domingo, o Uruguai ergueu o troféu de campeão do Mundial Sub-20 ao vencer por 1 a 0 a Itália. O título inédito marcou a primeira conquista da seleção em uma competição deste porte desde a Copa de 1950, quando o combinado celeste superou o anfitrião Brasil por 2 a 1 no quadrangular final, partida que ficou conhecida como o “Maracanazo”.

A conquista do fim de semana também serviu para consolidar a aposta do experiente argentino Marcelo Bielsa, novo técnico do Uruguai, nas promessas do futebol local. Dos 23 convocados para a Data Fifa, seis disputaram o torneio de base: o goleiro Randall Rodríguez, os zagueiros Sebastián Boselli, Facundo González, Mateo Ponte, o meia Fabricio Díaz e os atacantes Luciano Rodríguez e Anderson Duarte.

Uruguai conquistou o título de campeão Mundial Sub-20 Foto: Reprodução/Fifa

O clube que mais cedeu suas joias à seleção sub-20 do Uruguai foi o Defensor Sporting, um dos mais tradicionais do país, com quatro atletas. Entre eles o atacante Anderson Duarte, de 19 anos, autor de gols importantes na campanha celeste. O zagueiro Alan Maturro, eleito bola de prata do torneio, deixou o Defensor em dezembro para assinar com o Genoa, time da primeira divisão da Itália. Aos 18 anos, o jogador é tratado como um dos mais promissores da base uruguaia e está sendo especulado no Vasco.

Com o técnico Alberto Gilardino desejando um jogador mais experiente, a joia poderia ser emprestada ao time carioca, cuja SAF tem como acionistas a 777 Partners, dona do clube italiano também.

O possível movimento de Maturro evidencia uma tendência que chamou atenção na convocação uruguaia nesta Data Fifa. O Brasil se tornou um mercado atrativo para jogadores uruguaios em ascensão. Entre os selecionados por Bielsa estão oito jogadores que atuam no futebol brasileiro: Varela (Flamengo), Piquerez (Palmeiras), Maurício Lemos (Atlético-MG), Bruno Méndez (Corinthians), Pumita Rodríguez (Vasco), Carballo (Grêmio), Canobbio (Athletico-PR) e Thiago Borbas (Red Bull Bragantino).

Julián Álvarez (esq.) e Enzo Fernández (dir.), ex-jogadores do River Plate, comemoram gol da Argentina na Copa do Catar. Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Hegemonia do River Plate

Último time não brasileiro a conquistar a Copa Libertadores, o River Plate possui o quarto elenco mais valioso do futebol sul-americano. Segundo o site Transfermarket, a equipe argentina é avaliada em 97,7 milhões de euros (R$ 539 milhões) — Flamengo (R$ 900 milhões), Palmeiras (R$ 736 milhões) e Atlético-MG (R$ 646 milhões) lideram no continente. A imposição econômica sobre os rivais faz a equipe portenha se destacar na importação de talentos. Seis dos 26 jogadores do elenco da Argentina que conquistou a Copa do Mundo do Catar, em 2022, foram revelados pelo River Plate: o lateral-direito Gonzalo Montiel, o zagueiro Germán Pezzella, os meias Enzo Fernández, Exequiel Palacios e Guido Rodríguez, e o atacante Julián Álvarez.

Julián Álvarez e Enzo Fernández conquistaram a vaga de titular na Argentina durante a Copa e tiveram papel importante na campanha do tricampeonato. Campeão da Libertadores pelo River, Álvarez foi ao Manchester City por 18 milhões de euros (cerca de R$ 111 milhões na cotação da época). Enzo Fernandéz, que já havia sido repassado ao Benfica por 10 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões) em julho do ano passado, foi vendido ao Chelsea em janeiro por incríveis 120 milhões de euros (R$ 661,29 milhões).

Evitando pagar preços inflacionados pela contratação de joias sul-americanas, o Brighton, time da primeira divisão inglesa, adotou a estratégia de avaliar talentos do continente diretamente em seus clubes formadores, sem a necessidade de contratá-los quando já tiverem estourado em mercados menores da Europa, como Portugal e Holanda. Assim, em 2019, o time contratou junto ao Argentinos Juniors o meia Alexis Mac Callister, outro que se destacou pela Argentina no Catar, por 7 milhões de libras. Quatro anos depois, o Brighton está vendendo jogador para o Liverpool por 35 milhões de libras (R$ 214,2 milhões), o triplo da negociação anterior. As contratações dos atacantes Julio Enciso, do Libertad (PAR), e Moises Caicedo, do Independiente Del Valle (EQU), seguem o mesmo modelo de negócio.

Gabriel Verón, ex-Palmeiras, foi o melhor jogador do Mundial Sub-17, realizado em 2019. Foto: Alexandre Loureiro/ CBF

Academia de sucesso

Realizado poucos meses antes de a pandemia da covid-19 eclodir, o Mundial Sub-17 terminou com a seleção brasileira campeã. Com nomes menos badalados, o elenco verde-amarelo contou com quatro jogadores revelados nas categorias de base do Palmeiras: os zagueiros Henri e Renan, o lateral-direito Gustavo Garcia e o atacante Gabriel Verón. Dos quatro, apenas Garcia, atualmente com 21 anos, ainda está no time palmeirense. O jogador é a terceira opção para a posição, atrás de Marcos Rocha e Mayke. Daquele plantel, destaca-se, ainda, o ex-santista Kaio Jorge, atualmente na Juventus.

Gabriel Verón marcou três gols e foi premiado como o melhor jogador do torneio. O desempenhou foi a credencial para ter chances com Abel Ferreira. Em 97 partidas pelo profissional ao longo de quase três anos, balançou as redes 14 vezes. Em julho do ano passado, o Palmeiras concluiu sua venda ao Porto por 10,25 milhões de euros (R$ 57 milhões). Por sua vez, Henri, presente também na conquista da Copinha de 2022, está emprestado ao North Texas SC, dos Estados Unidos. Renan teve seu contrato rescindido depois de preso em flagrante sob acusação de atropelar e matar um motociclista de 38 anos.

A revelação de talentos fez o Palmeiras ganhar destaque no mercado internacional pela exportação de atletas. Depois de Verón, o clube emplacou ainda a venda do volante Danilo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, por por 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões), e de Endrick para o Real Madrid. O atacante de apenas 16 anos foi negociado com o time espanhol por 72 milhões de euros (R$ 408,6 milhões). Ele fica no time brasileiro até julho de 2024, quando completará 18 anos.