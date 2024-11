Qual deve ser a escalação da seleção brasileira contra a Venezuela?

A seleção brasileira enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira, 14, no estádio Monumental de Maturín. O duelo, que ocorre às 18 horas (de Brasília), é válido pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

PUBLICIDADE O Brasil venceu as duas últimas partidas, contra Chile e Peru. Desse modo, o time brasileiro tenta manter o embalo contra os venezuelanos. O técnico Dorival Júnior não poderá contar com o zagueiro Éder Militão e o atacante Rodrygo, ambos do Real Madrid. Eles acabaram cortados pelo treinador após sofrerem lesões. Léo Ortiz, do Flamengo, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, foram chamados.

Dorival Júnior durante treino da seleção brasileira Foto: Wilton Júnior/Estadão

As principais novidades da lista foram a ausência do atacante Endrick, do Real Madrid, e a convocação do zagueiro Murillo, ex-Corinthians e atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra.

A seleção brasileira se prepara em Belém para o confronto contra a Venezuela. No treino da última terça-feira, 12, Dorival não deu pistas sobre a possível escalação do Brasil.

Lucas Paquetá e Raphinha disputam uma posição na meia. O jogador do Barcelona vive ótima fase e anotou dois gols na vitória de 4 a 0 sobre o Peru, sendo o favorito para iniciar o jogo.

Os laterais Vanderson e Abner foram titulares contra o Peru e podem ser mantidos na equipe. Assim como Gerson, que se destacou no meio-campo diante dos peruanos.

O setor ofensivo da seleção tem uma dúvida. Vinícius Júnior e Igor Jesus devem iniciar o duelo contra a Venezuela. Luiz Henrique e Savinho disputam uma vaga no ataque.

O Brasil pode entrar em campo com: Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha (Lucas Paquetá); Savinho (Luiz Henrique), Igor Jesus e Vinícius Júnior.

A seleção está na quarta posição das Eliminatórias, com 16 pontos. A Venezuela ocupa o oitavo lugar, com 11 pontos.