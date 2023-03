Quem é a brasileira que controla os passos de Haaland e outros craques europeus?

Aos 50 anos, a empresária e advogada Rafaela Pimenta está no centro das principais movimentações financeiras do mundo do futebol. Sócia do renomado italiano Mino Raiola durante 22 anos, ela assumiu o controle dos negócios após a sua morte e hoje é uma das mais famosas empresárias do ramo, agente de jogadores como Erling Haaland, Paul Pogba e Matthijs de Ligt. Com mãos de ferro, essa advogado de formação se destaca num mundo machista e traiçoeiro.

No último ano, Rafaela recebeu em Turim, na Itália, o prêmio de melhor agente de jogadores europeus. A honraria foi entregue pela revista Tuttosport e fez parte da solenidade do prêmio Golden Boy. A brasileira também foi uma das indicadas a Melhor Agente do Ano no Globe Soccer Awards de 2022. Desde a morte de Raiola, a empresária paulista se colocou à frente das negociações do sócio no mundo de futebol.

Em 2022, Rafaela realizou a maior transferência do futebol europeu ao levar Haaland do Borussia Dortmund ao Manchester City. Confirmada em junho, a negociação movimentou cerca de 60 milhões de euros (mais de R$ 300 milhões à época). De Ligt também foi outra importante movimentação na janela do início desta temporada, ao ser comprado pelo Bayern de Munique por 67 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões) junto à Juventus. Ela que conduziu a tratativa.

Rafaela Pimenta é agente de Paul Pogba, jogador da Juventus. Foto: Divulgação

Ao longo de 20 anos, Rafaela trabalhou ao lado de Raiola na One Sports Business Strategy, agência localizada em Mônaco. Os parceiros se conheceram em 2000, quando ela ainda dava aulas de direito internacional um universidade pública do Brasil - ela se formou em 1995, na Universidade de São Paulo. “Recebia 6 euros por hora. Isso não pagava nem o estacionamento”, contou, em entrevista ao Financial Times.

Ao longo de seus anos com Raiola, a ideia foi manter uma agência relativamente pequena para oferecer os melhores serviços e operações a seus clientes. Além dos nomes que seguem com a brasileira, Zlatan Ibrahimovic e Mario Balotelli foram agenciados pela dupla. Em seu trabalho, faz viagens pela Europa ao longo do ano tentando consolidar transferências entre os clubes. Ela é muito requisitada.

Quando Raiola morreu, diversos agentes a contataram, tentando obter o controle dos jogadores de sua empresa. “Eu vou cuidar dos jogadores para você” ou até mesmo tentando convencê-la a abandonar o negócios que havia construído ao longo dos últimos 20 anos. Atualmente, ela segue com mais de 50 clientes sob seus cuidados, entre jogadores em atividade e aposentados também.

Ao consolidar a venda de Haaland para o City, Rafaela transformou em realidade uma das últimas negociações que Raiola teve influência ainda em vida. “Você precisa planejar e acompanhar o processo com o clube, para que esteja confiante de que, quando montar o orçamento – que pode levar uma, duas ou três temporadas –, eles comprem a ideia”, explicou a agente ao Financial Times. “Raiola nunca soube que o Haaland realmente foi para o City”, diz.