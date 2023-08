O sonho do título inédito da Copa do Mundo feminina de 2023 acabou para a Austrália, que foi eliminada nesta quarta-feira, dia 16, pela Inglaterra. Apesar disso, o nome da atacante Sam Kerr é um dos principais na atual edição do torneio, seja por sua ausência, seja por sua presença. Maior artilheira das Matildas, a atacante do Chelsea perdeu todos os jogos da fase de grupo por conta de uma lesão e só estreou no Mundial contra a Dinamarca, nas oitavas de final.

Contra a França, em jogo válido pelas quartas de final, entrou aos nove minutos da segunda etapa e incendiou o jogo. Seu nome era cantada pelos torcedores australianos e, após a classificação para a semifinal, a perspectiva de que ela começasse a partida contra a Inglaterra era gigantesca. Na semifinal, Kerr fez de tudo. O único gol da Austrália foi seu, um lindo petardo de fora da área que empatou a partida. Ela, no entanto, acabou perdendo chances claras de gols que fizeram falta para seu país no apito final.

O Mundial foi frustrante para a jogadora. Aos 29 anos, ela sofreu uma lesão na panturrilha durante os treinamentos para a estreia do time na competição e foi cortada da fase de grupos. Sem a capitã e estrela da equipe, a seleção australiana venceu a Irlanda, por 1 a 0, nesta quinta-feira, diante de 75 mil pessoas, em partida com a brasileira Edina Alves no apito.

A ausência de Kerr no primeiro compromisso da Austrália na Copa foi divulgada pela própria jogadora em suas redes sociais. Ela lamentou não poder estar em campo e se demonstrou esperançosa para retornar a tempo de ajudar o time no Mundial. “Queria compartilhar isso com todos, a fim de não haver distrações daquilo que viemos conquistar. Claro que amaria estar disponível para o jogo, mas não posso esperar para retornar à ativa nesta jornada que começa agora”, escreveu.

Sam Kerr ficou fora do primeiro jogo da Austrália na Copa do Mundo Feminina por lesão. Foto: Jaimi Joy/Reuters

Aos 29 anos, Sam Kerr é uma das maiores estrelas do futebol australiano e sua influência na seleção feminina é comparada à de Tim Cahill, presente em quatro Copa do Mundo no masculino. Ela foi eleita a segunda melhor jogadora do mundo em 2021, pelo Fifa The Best, perdendo a disputa para a espanhola Alexia Putellas. A australiana também ficou com o terceiro lugar do prêmio Bola de Ouro em 2021 e 2022.

Contratada pelo Chelsea em 2019, Sam Kerr já conquistou uma série de troféus pela equipe de Londres. São três títulos da Super Liga Inglesa, duas taças de Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa e uma Community Shield. Em abril deste ano, ela se tornou a primeira jogadora nascida fora da Europa a fazer mais de 50 gols na Super Liga da Inglaterra. Ela é também a atleta mais bem paga da Europa, recebendo 513 mil dólares (aproximadamente R$ 2,4 mi) por ano. Pela seleção australiana, ela venceu a Copa da Ásia, quando tinha apenas 16 anos.

Recentemente, Kerr estampou a capa do jogo de videogame Fifa 23 ao lado de Kylian Mbappé, sendo a primeira mulher na história a estrelar o lançamento do game. Ao longo de sua carreira, a jogadora soma 63 gols em 120 jogos pela Austrália e na Copa do Mundo da França, vencida pelos EUA em 2019, ela balançou as redes cinco vezes.