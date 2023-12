Conheça Vinicius Tobias, jovem lateral brasileiro relacionado para jogo do Real Madrid na Champions

Mais um brasileiro pode ter a oportunidade de defender o Real Madrid. O lateral-direito Vinicius Tobias, de 19 anos, foi relacionado pela primeira vez para uma partida da equipe principal do time espanhol. Ele será uma das opções no banco de reservas para o técnico Carlo Ancelotti no jogo com o Union Berlin, da Alemanha, nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupo da Champions League.

Natural de São Paulo, o jovem atleta não atuou profissionalmente no Brasil. Ele foi revelado pelo Internacional, de Porto legre, que o vendeu por 6 milhões de euros (R$ 37 milhões, à época) ao Shakhtar Donetsk em julho de 2021. Mas Tobias não pôde jogar no Shakhtar em decorrência da guerra entre Ucrânia e Rússia, que paralisou o futebol nos dois países. A Fifa permitiu que jogadores que atuavam em equipes russas e ucranianas suspendessem seus contratos para procurar novos clubes.

O Real Madrid, então, se interessou pelo brasileiro, e fechou um contrato de empréstimo de três anos, até 30 de junho de 2024, com opção de compra fixada em 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 95 milhões). Ele teve ajuda dos brasileiros Vini Jr e Rodrygo.

Desde a temporada 2021/22, o lateral-direito faz parte do time B da equipe espanhola, o Real Madrid Castilla. O atleta impressionou nos treinamentos e foi convocado para realizar a pré-temporada com o elenco principal, sob o comando de Ancelotti. Ele teve a oportunidade de entrar em jogos amistosos.

A melhora no jogo do jovem lateral coincidiu com uma mudança no sistema tático implementado pelo ídolo espanhol e hoje técnico Raúl González. O Castilla passou a jogar com três zagueiros e dois alas.

Vinicius Tobias tem várias passagens pelas seleções brasileiras de base. Ele foi campeão do Campeonato Sul-Americano Sub-15 e, no passado, fez parte do grupo que conquistou o Torneio Internacional Sub-20 do Espírito Santo.

Classificado antecipadamente às oitavas de final da Champions League como líder do Grupo C, o Real Madrid pode dar a primeira chance ao garoto em jogos oficiais nesta terça. Ainda técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz tem a chance de observar o jovem também. A lateral direita da seleção é uma das posições com mais problemas. Na última Data Fifa, o treinador convocou apenas um atleta, Emerson Royal, muito contestado depois de apresentações fracas.