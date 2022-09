Rafinha parabeniza São Paulo por empate com Corinthians e defende Igor Gomes de vaias

Após o apito final no clássico com o Corinthians neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, Rafinha não concordou com as críticas ao desempenho do São Paulo. Para o lateral, a equipe deve ser parabenizada pela atuação no Morumbi diante de um forte rival como o adversário alvinegro.

“Temos de parabenizar nossa equipe. Fizemos um grande jogo, tivemos chance de fazer o gol, como o Corinthians também teve. Clássico é assim. Esse ponto é importantíssimo para nós. A equipe do Corinthians é muito qualificada, mas estamos de parabéns. Tivemos chance claríssima de ganhar o jogo”, apontou Rafinha.

Leia também Felipe Alves brilha, e São Paulo e Corinthians empatam em clássico pelo Brasileirão

Rafinha divide jogada com Yuri Alberto durante clássico no Morumbi. Foto: Carla Carniel/ Reuters

O lateral também comentou seu pedido para que a torcida do São Paulo não vaiasse Igor Gomes em sua substituição durante o clássico. Rafinha explicou que como um jogador experiente sabe valorizar o empenho dos jovens do elenco e pediu que a torcida volte a apoiar o meia.

“O Igor sempre dá o máximo pelo São Paulo. Veio da base e está se entregando em todos os jogos. A gente fica triste, porque o torcedor fica um pouco chateado quando se erra alguma situação do jogo. Prefiro que as vaias venham para mim que sou um jogador experiente, com as costas largas. Com os meninos isso acaba atrapalhando. A torcida do São Paulo apoia sempre, mas hoje estava um pouco nervosa”, finalizou.

Igor Gomes tem sido alvo de fortes críticas dos são-paulinos desde a sua expulsão no jogo de ida da semifinal da Copa sul-americana diante do Atlético Goianiense. O meia agora espera recuperar espaço no time titular e com boas atuações reconquistar a confiança do torcedor.