Ramiro deixa o Corinthians e assina contrato com o Cruzeiro até 2024

O Cruzeiro acertou a contratação do volante Ramiro, ex-Corinthians. O jogador de 29 anos tinha contrato com a equipe paulista até 31 de dezembro, mas acabou não renovando por não fazer parte dos planos da diretoria . Agora, o polivalente jogador será da equipe celeste até 2024.

“Orgulho muito grande vestir a camisa do Cruzeiro, um gigante do futebol mundial, eu estou muito feliz com a oportunidade e que dentro de campo a gente possa retribuir todo o esforço. Sempre prometo dedicação, trabalho, e não vai faltar da minha parte. Espero que a gente tenha um ano brilhante de muitas conquistas”, disse o jogador para as redes sociais do clube.

Novo jogador do Cruzeiro, o volante Ramiro se apresenta na Toca da Raposa.

Ramiro aceitou reduzir seu salário para poder atuar no Cruzeiro. É o segundo jogador do Corinthians que o time celeste contrata para a temporada 2023. Dias atrás o clube anunciou a vinda do meia Matheus Vital. E tem conversas adiantadas com o zagueiro Raul Gustavo, porém o defensor deverá ser negociado por empréstimo.

Ramiro chegou ao Corinthians em 2019, mas perdeu espaço a partir de 2021. Foi emprestado ao Al Wasl, dos Emirados Árabes, e voltou em 2022, quando fez apenas 14 jogos. Deixa o clube paulista com 117 jogos e cinco gols.

Revelado pelo Juventude, foi em 2013 para o Grêmio, clube no qual viveu a maior parte de sua carreira. Ficou no clube gaúcho até 2018.

O volante é o quarto reforço confirmado pela equipe mineira, que anunciou também o zagueiro Neris, que estava no futebol da Arábia Saudita, o lateral Igor Formiga, ex-Ponte Preta, além do meia Mateus Vital, ex-Corinthians. O atacante Rafael Bilu, do Criciúma, deve ser o próximo.