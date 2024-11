Ramón Díaz considera trabalho excelente no Corinthians apesar de ter menos de 50% de aproveitamento

Eliminado na semifinal da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana e na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o técnico Ramón Díaz considera seu trabalho “excelente” no comando do time do Corinthians, que perdeu, nesta quinta-feira, por 2 a 1, para o Racing, em Buenos Aires.

“Considero o trabalho excelente, porque o grupo competiu até o último minuto. Fui contratado há três meses para salvar o time e vamos continuar trabalhando”, disse o treinador argentino, em entrevista coletiva. Ele demonstra otimismo em permanecer no cargo no ano que vem.

“Você sabe que tenho contrato até o final de 2025″, disse Ramón, ao ser questionado se achava que continuaria como técnico corintiano no ano que vem após os resultados obtidos em 2024. Em 27 jogos no comando do time, foram 10 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, um aproveitamento de 48%.

Ramón Díaz tem aproveitamento de 48% em três meses no comando do Corinthians. Foto: Juan Mabromata/AFP