Ramón Diaz diz que Corinthians ‘é muito maior’ que o Vasco: ‘A realidade é essa’

No Corinthians desde julho de 2024, Ramón Diaz é um dos principais nomes da recuperação do clube neste segundo turno do Campeonato Brasileiro. Após dez rodadas consecutivas na zona de rebaixamento, o time alvinegro vem acumulando vitórias e empates no torneio nacional há dois meses e, agora, está na décima primeira colocação do campeonato.

Antes de estar à frente da equipe paulista, porém, o técnico argentino liderou outra fuga da Série B: a do Vasco, na temporada de 2023. Com o risco de cair até a última rodada da edição anterior do Brasileirão, os vascaínos conseguiram se manter na primeira divisão após derrota do Santos contra o Fortaleza. O time santista foi quem sofreu a queda. Conhecendo bem as duas instituições — Corinthians e Vasco —, Ramón Diaz não hesita em afirmar qual delas é a maior. Em entrevista exclusiva ao ge, o treinador comparou a luta dos dois clubes contra o rebaixamento e cravou: "Em nível institucional, de clube, é muito maior o Corinthians do que o Vasco. Muito maior".

Ramón Diaz afirma em entrevista exclusiva que considera o Corinthians maior que o Vasco Foto: Alex Silva/Estadao

O técnico afirmou saber que sua opinião desagradará torcedores. “A realidade é essa. O Corinthians tem um grande clube”, disse. Segundo ele, o fato de o Corinthians ter se recuperado mais rápido do que o Vasco no último ano se deve ao elenco corinthiano, que teria mais qualidade do que o vascaíno. O time carioca ficou ainda suspenso de jogar em seu próprio estádio por três partidas, o que também teria atrapalhado o seu desempenho.

“Eu queria jogar no estádio, tínhamos que jogar porque para os outros times gerava muito mais pressão. Jogávamos no Maracanã, era um ambiente mais aberto”, contou Diaz.

Ao Corinthians, no entanto, tece elogios: “Este CT é um lugar incrível, tem tudo. Temos restaurante, temos os melhores campos. Eu, como treinador, trabalhei em campos muito ruins. Mas este CT tem quatro, cinco campos incríveis. Tem o hotel, tem as pessoas que trabalham, tem o restaurante, tem as pessoas que te tratam bem, que te fazem sentir confortável. Há uma união muito forte no CT. Há uma união muito forte entre o ambiente futebolístico e o que é Corinthians. Transmite tranquilidade e que é um grande clube”.