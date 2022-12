Raphael Claus e assistente integram equipe de arbitragem na decisão do 3º lugar

A Fifa definiu, nesta quinta, a equipe de arbitragem para comandar o jogo entre Marrocos e Croácia na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo do Catar. O Brasil vai estar representado por Raphael Claus que vai ser o quarto árbitro. Na cabine do VAR, Bruno Pires é outro integrante da arbitragem brasileira.

A partida vai ter o juiz catari Abdulrahman Al-Jassim como o escolhido pela entidade que comanda o futebol para apitar o confronto. Ele vai ser auxiliado pelos compatriotas Taleb Al-Marri e Saud Al-Maqaleh.

No VAR, o chileno Julio Bascuñan vai ser o árbitro de vídeo. Completam a sua equipe, além de Bruno Pires, o holandês Pol van Boekel e de Armando Villarreal, dos Estados Unidos.

Árbitro brasileiro estará na equipe da disputa do terceiro lugar Foto: REUTERS / REUTERS

Apesar de ser uma disputa de terceiro lugar, a partida vai ser marcada por um certo clima de tensão pelas reclamações de Marrocos à arbitragem do jogo em que acabou derrotada pela França nas semifinais por 2 a 0.

A Federação Real Marroquina de Futebol enviou um comunicado à Fifa criticando a atuação do mexicano Arturo Ramos Palazuelos. O motivo dos protestos é a não marcação de possíveis pênaltis em lances que aconteceram no primeiro tempo.

Considerada a surpresa da Copa do Mundo, Marrocos quebrou o favoritismo da Espanha e de Portugal ao eliminar as duas seleções europeias nas oitavas e nas quartas de final, respectivamente.

Antes, na fase de grupos, os marroquinos derrotaram a Bélgica, empataram com a Croácia e terminaram a fase de grupos como o primeiro colocado da chave com duas vitórias e um empate.

O jogo entre Marrocos e Croácia acontece neste sábado, às 12 horas (de Brasília) no Lusail Stadium