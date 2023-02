Raphinha marca em vitória sobre o Betis, e Barcelona amplia vantagem no Espanhol

O Barcelona foi a campo nesta quarta-feira, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Espanhol, e conseguiu ampliar sua vantagem na liderança ao vencer o Betis por 2 a 1, com gols marcados por Raphinha e Lewandowski, no estádio Benito Villamarín, em Sevilha. Com o triunfo, chegou aos 50 pontos e abriu oito de vantagem sobre o Real Madrid, que está em segundo lugar, com 42.

A diferença pode ser diminuída já na quinta-feira, pois o time merengue também teve de atrasar sua participação na 17ª rodada. Em busca de não deixar o rival da Catalunha se distanciar, a equipe comandada por Carlo Ancelotti jogará contra o Valencia diante de sua torcida, no Santiago Bernabéu.

Superior desde o início, o Barcelona foi incisivo em suas investidas ofensivas e deu trabalho para o goleiro Rui Silva, que fez boas defesas para evitar gols de Gavi e Pedri ao longo do primeiro tempo. Raphinha chegou a balançar a rede, após cabeceio, mas estava impedido. O Betis apostava no talento do brasileiro Luiz Henrique para tentar ameaçar a paz de Ter Stegen, só que não foi o suficiente.

Raphinha balança das redes em vitória do Barcelona sobre o Betis. Foto: Cristina Quicler/ AFP

O segundo tempo começou um pouco menos movimentado, e o Barcelona cresceu depois dos 15 minutos iniciais. Aos 22, Balde, que teve uma grande atuação e foi eleito o melhor da partida, ficou com a bola após cobrança de falta e cruzou para Raphinha apenas completar para o gol.

O segundo gol saiu aos 34, quando Araújo desviou após cobrança de escanteio e Lewandowski marcou. Perto do fim da partida, o lateral-direito do time catalão Koundé tentou dominar de peito dentro da área, após cruzamento de Sabally, e colocou a bola dentro do próprio gol. Por isso, os minutos finais foram de pressão do Betis, mas não adiantou.