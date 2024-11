Análise | São Paulo é resiliente, mas fica apenas no empate contra Red Bull Bragantino e vê G-4 mais longe

Apesar do resultado não ser bom para nenhuma das equipes, o jogo da 34ª rodada foi de bom futebol no estádio Nabi Abi Chedid. Os dois times criaram para buscar superioridade no placar, mas detalhes impediram mais gols. Fernando Seabra, que chegou para livrar o Red Bull Bragantino do rebaixamento, completa três empates em três jogos e se complica. Do lado são-paulino, o destaque fica com Lucas Moura, um líder técnico e mental para seus companheiros.

O time de Luis Zubeldía volta a campo no sábado, 23, contra o Atlético-MG, às 21h30, no MorumBis. Já o Red Bull Bragantino visita o Internacional, no domingo, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.