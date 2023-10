RB Leipzig x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalação das equipes

RB Leipzig e Bayern de Munique têm ampliado sua rivalidade nas últimas temporadas, uma vez que a equipe do conglomerado austríaco Red Bull é um das poucas que consegue competir com os bávaros. Neste sábado, os dois times se encontram, às 13h30, pela sexta rodada da Bundesliga.

Até aqui, a disputa pela liderança do Campeonato Alemão está parelha. RB Leipzig e Bayern de Munique estão próximos na tabela de classificação e são fortes candidatos ao título nacional. Nesta temporada, as duas equipes já se enfrentaram pela Supercopa da Alemanha. Título do Leipzig após vitória por 3 a 0.

RB LEIPZIG x BAYERN: QUANDO É, HORÁRIO E ESTÁDIO

DATA : 30/09 (sábado).

: 30/09 (sábado). HORÁRIO : 13h30 (de Brasília).

: 13h30 (de Brasília). LOCAL: Red Bull Arena, em Leipzig.

RB Leipzig e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR RB LEIPZIG x BAYERN AO VIVO

SporTV

CazéTV

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE RB LEIPZIG x BAYERN

RB LEIPZIG : Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba e Raum; Simons, Schlager, Kampl e Carvalho; Sesko e Openda. Técnico : Marco Rose.

: Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba e Raum; Simons, Schlager, Kampl e Carvalho; Sesko e Openda. : Marco Rose. BAYERN: Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim e Davies; Goretzka e Kimmich; Sané, Musiala e Coman; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE RB LEIPZIG E BAYERN