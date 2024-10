RB Leipzig x Liverpool na Liga dos Campeões: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Após três semanas desde as últimas disputas, a Champions League está de volta para a realização de mais uma rodada da primeira fase do torneio. Nesses dias de confronto, RB Leipzig e Liverpool entram em campo para se enfrentar e tentar conquistar mais três pontos. A partida acontece nesta quarta-feira, a partir das 16h (horário de Brasília).

Derrotado em sua estreia e também em sua segunda partida, o RB Leipzig é um dos somente seis times que ainda não conseguiram conquistar qualquer pontuação neste início de Liga dos Campeões. Com saldo de gols negativo, o clube apresenta na competição internacional desempenho bem abaixo do visto no campeonato alemão. No torneio nacional, o RB Leipzig figura na vice-liderança, invicto com cinco vitórias e dois empates em sete jogos.

Já o Liverpool tem conquistado bons resultados tanto nacional quanto internacionalmente. Na Liga dos Campeões, o clube venceu na estreia e em seu segundo jogo, sendo um dos poucos clubes que só venceram até então. No campeonato inglês, o Liverpool é líder. À frente de Manchester City e Arsenal, o time venceu sete jogos dos oito disputados no torneio e sofreu apenas uma derrota.

RB LEIPZIG X LIVERPOOL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DOS CAMPEÕES

Data: 23/10/2024

23/10/2024 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: RedBull Arena, em Leipzig (ALE)

ONDE ASSISTIR A RB LEIPZIG X LIVERPOOL AO VIVO

Max (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RB LEIPZIG

RB LEIPZIG: Gulacsi; Orban, Klostermann e Lukeba; Geertruida, Haidara, Vermeeren, Nusa e Simons; Sesko e Openda. Técnico: Marco Rose.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO LIVERPOOL

LIVERPOOL: Kelleher; Gomez, Konate, Van Dijk e Tsimikas; Mac Allister, Gravenberch, Salah, Jones e Diaz; Nunez. Técnico: Arne Slot.

