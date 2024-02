RB Leipzig x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

RB Leipzig e Real Madrid medem forças nesta terça-feira, dia 13, na abertura das oitavas de final da Champions League. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzig. Os merengues entram em campo como francos favoritos, especialmente pela ótima sequência de resultados que o credenciam como principal candidato ao título continental.

Sob o comando de Jude Bellingham e Vinícius Júnior, o Real Madrid passou pela fase de grupos com 100% de aproveitamento, deixando Napoli, Braga e Union Berlin para trás. Já o RB Leizpig ficou em segundo lugar de sua chave, que teve o Manchester City na dianteira. Young Boys e Estrela Vermelha foram eliminados do torneio.

RB Leipzig e Real Madrid medem forças nesta terça-feira pela Champions League. Foto: Arte/Estadão

O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol com certo conforto e caminha a passos largos para ficar com mais um título nacional. O RB Leipzig, por sua vez, está em quinto lugar no Campeonato Alemão em uma campanha modesta, distante dos líderes, que o credencia a lutar por uma vaga nos torneios continentais da próxima temporada.

RB LEIPZIG x REAL MADRID: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA CHAMPIONS LEAGUE

DATA : 13/02 (terça-feira).

: 13/02 (terça-feira). HORÁRIO : 17h (de Brasília).

: 17h (de Brasília). LOCAL: Red Bull Arena, em Leipzig.

ONDE ASSISTIR RB LEIPZIG x REAL MADRID AO VIVO

SBT

TNT

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RB LEIPZIG

RB LEIPZIG: Gulácsi; Henrichs, Klostermann, Orban e Raum; Kampl, Schlager, Dani Olmo e Simons; Openda e Poulsen. Técnico: Marco Rose.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO REAL MADRID

REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Tchouameni, Nacho e Mendy; Kroos, Camavinga e Brahim; Valverde, Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE RB LEIPZIG E REAL MADRID