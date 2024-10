Invicto na temporada, o Real Madrid chega para o duelo na vice-liderança, mas motivado após virada diante do Borussia Dortmund na Champions League e grande atuação de Vinícius Júnior, com direito a hat-trick do atacante às vésperas da premiação da Bola de Ouro da revista France Football. O brasileiro é o grande favorito para conquistar o prêmio de Melhor do Mundo nesta segunda-feira, 28, e pode chegar motivado após atuação no clássico.

“Significa treinar um dos melhores do mundo. Um garoto que segue sendo muito humilde, que evoluiu muito. Creio que, sem dúvidas, será o próximo Bola de Ouro”, disse Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, em entrevista coletiva antes do duelo pelo Campeonato Espanhol. Rodrygo, lesionado, será desfalque para o italiano no duelo deste sábado.