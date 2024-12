Real Madrid x Getafe na La Liga: onde assistir ao vivo e escalações

É bem verdade que as equipes estão em situações bem distintas na tabela da La Liga. Mas chegam para o duelo com motivações opostas em relação às suas posições. O Getafe venceu bem no meio de semana pela Copa do Rei e chega empolgado. Já o Real não pode vacilar diante da sua torcida depois de perder para o Liverpool na principal competição europeia de clubes. O revés fica ainda mais dramático com a imprensa espanhola criticando as recentes atuações de Kylian Mbappé.

No Espanhol, o Real Madrid é o vice-líder com 30 pontos, 4 a menos que o Barcelona. O time merengue, porém tem dois jogos a menos em relação aos rivais catalães. O Getafe, por outro lado, está na parte debaixo da tabela. São apenas 13 pontos somados em 14 jogos disputados. Olhando para baixo, o Valencia, que é o primeiro na zona da degola, soma10 pontos.