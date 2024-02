Real Madrid x Girona: onde assistir, horário e escalação das equipes

O poderoso Real Madrid e o Girona, sensação de LaLiga, se enfrentam neste sábado, às 14h30, no jogo mais esperado dos últimos tempos. A partida opõe líder e vice-líder da competição, separados por apenas dois pontos. O jogo acontece no Santiago Bernabeu, casa do Real Madrid, e é válido pela 24ª rodada do torneio.

O Real Madrid soma 58 pontos e o Girona, 56. Logo, o duelo é uma oportunidade para o time de Madrid se distanciar ou a equipe que tem o brasileiro Savinho como destaque tomar a ponta do rival. A equipe catalã está há 15 jogos sem perder em LaLiga.

Real Madrid x Girona Foto: Arte/Estadão

REAL MADRID x GIRONA: SAIBA TUDO SOBRE O CLÁSSICO EM LA LIGA

DATA : 10/02 (sábado).

: 10/02 (sábado). HORÁRIO : 14h30 (de Brasília).

: 14h30 (de Brasília). LOCAL: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

ONDE ASSISTIR REAL MADRID x GIRONA AO VIVO

ESPN.

Star+ (streaming).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE REAL MADRID E GIRONA

REAL MADRID : Lunin; Lucas Vázquez, Carvajal, Nacho e Mendy; Kroos, Valverde Camavinga; Bellingham; Rodrygo e Joselu (Vinícius Júnior). Técnico : Carlo Ancelotti.

: Lunin; Lucas Vázquez, Carvajal, Nacho e Mendy; Kroos, Valverde Camavinga; Bellingham; Rodrygo e Joselu (Vinícius Júnior). : Carlo Ancelotti. GIRONA: Gazzaniga; Yan Couto, Eric Garcia, Blind e Miguel Gutiérrez; Yangel Herrera, Aleix Garcia e Ivan Martín; Tsygankov, Savinho e Portu. Técnico: Salva Fúnez.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE REAL MADRID E GIRONA