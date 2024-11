Real Madrid x Osasuna pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Tentando amenizar a crise após as derrotas para Barcelona e Milan, o Real Madrid volta a campo neste sábado, 9, contra o Osasuna, às 10 horas (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

O palco da partida será o estádio Santiago Bernabéu. O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (streaming).

Real Madrid x Osasuna Foto: Divulgação

O Real está na segunda posição de LaLiga, com 24 pontos. O Barcelona lidera o torneio, com 33 pontos.

A vitória em casa é fundamental para o Real Madrid não deixar o Barça disparar ainda mais na ponta. O técnico Carlo Ancelotti não tem desfalques de última hora, mas Courtois, Carvajal, Tchouaméni e Alaba continuam lesionados.

O Osasuna ocupa a quinta posição na tabela, com 21 pontos, e busca entrar no G-4 do Campeonato Espanhol.

REAL MADRID X OSASUNA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO

Data : 09/11/2024

: 09/11/2024 Horário: 10 horas (de Brasília)

10 horas (de Brasília) Local: Santiago Bernabéu

ONDE ASSISTIR AO VIVO REAL MADRID X OSASUNA

ESPN e Disney+

Publicidade

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Andriy Lunin; Lucas Vázquez, Éder Militão, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vini Jr e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Andriy Lunin; Lucas Vázquez, Éder Militão, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vini Jr e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti. Osasuna: Herrera; Areso, Catena, E. Boyomo, Cruz; Oroz, Torró, Moncayola; Peña, Budimir, Zaragoza. Técnico: Vicente Moreno.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE REAL MADRID X OSASUNA