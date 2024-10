Real Madrid x Villarreal na LaLiga: onde assistir, horário e escalação

Real Madrid e Villarreal se enfrentam neste sábado, 5, a partir das 16h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Espanhol. Atual campeão na segunda posição, o time merengue tenta se aproximar do Barcelona, líder em 2024/2025, em busca do bicampeonato. O mesmo vale para o Villarreal, que ocupa a terceira colocação, com 17 pontos, a quatro da ponta da tabela. A partida tem transmissão da ESPN e Disney+.

PUBLICIDADE Os merengues vem de derrota diante do Lille, pela Champions League. Foi a primeira partida de Endrick como titular na equipe espanhola desde que chegou à equipe, no início desta temporada. A cada partida em que o atacante começa entre os 11 iniciais, o Palmeiras tem direito a um bônus, estabelecido em contrato selado em dezembro de 2022, quando ainda tinha apenas 16 anos. Já o Villarreal, terceiro colocado, chega com uma pequena “vantagem”, mesmo jogando fora de casa. Por estar sem disputar competições europeias nessa temporada, a equipe teve uma semana de descanso até enfrentar o Real Madrid. Além disso, vem de duas vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol, diante do Las Palmas e Espanyol.

Real Madrid e Villarreal se enfrentam pelo Campeonato Espanhol. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR A REAL MADRID X VILLARREAL AO VIVO PELO CAMPEONATO ESPANHOLL

Data: 05/10/2024.

Horário: 16h (de Brasília).

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Milão, Itália.

ONDE ASSISTIR A REAL MADRID X VILLAREAL AO VIVO PELO CAMPEONATO ESPANHOL

ESPN (TV fechada)

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA REAL MADRID

REAL MADRID - Andriy Lunin; Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger e Ferland Mendy; Federico Valverde, Eduardo Camavinga e Jude Bellingham; Rodrygo, Vini Jr. e Kylian Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VILLARREAL

VILLAREAL - Diego Conde; Francisco Femenía, Eric Bailly, Jaume Costa, Sergi Cardona; Akhomach, Parejo, Gueye, Baena; Barry, Nicolás Pepe. Técnico: Marcelino García.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE REAL MADRID E VILLARREAL