Red Bull Bragantino x Criciúma no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Dependendo apenas de suas próprias forças para assegurar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino enfrenta o já rebaixado Criciúma, neste domingo, às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 38ª rodada. Uma vitória garante a permanência na elite do clube paulista, que tenta evitar o primeiro rebaixamento da história da franquia Red Bull.

A motivação voltou no Red Bull Bragantino após a vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, outro rival na luta contra o rebaixamento. O time paulista quebrou o jejum de 12 jogos sem vencer e conseguiu ir para a última rodada precisando de uma simples vitória em casa para escapar, já que soma 41 pontos, contra 42 dos paranaenses, que enfrentam o Atlético-MG, 44, no Mineirão. O Fluminense, com 43, também está ameaçado.

Red Bull Bragantino e Criciúma duelam neste domingo no interior paulista. Foto: Arte/Estadão

RED BULL BRAGANTINO x CRICIÚMA: TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

DATA : 08/12 (domingo).

: 08/12 (domingo). HORÁRIO : 16h.

: 16h. LOCAL: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

RED BULL BRAGANTINO x CRICIÚMA: ONDE ASSISTIR AO VIVO

Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RED BULL BRAGANTINO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Lucas Evangelista, Matheus Fernandes, Lincoln e Jhon Jhon; Eduardo Sasha e Vinicinho. Técnico: Fernando Seabra.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRICIÚMA