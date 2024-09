Red Bull Bragantino x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Red Bull Bragantino recebe o Grêmio pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 15, às 16h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Ainda que separados por apenas três pontos, os clubes vivem situações diferentes. A equipe da casa flutua no meio da tabela, na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, enquanto os gaúchos ainda tentam se afastar do Z-4.

O time de Pedro Caixinha voltou a vencer na última rodada e chegou a 30 pontos, na 11ª posição. O RB Bragantino tem apenas os jogos do Brasileirão para o restante da temporada e espera melhorar o desempenho, ainda que não brigue diretamente na parte de cima da tabela. O Grêmio, que também joga apenas o Campeonato Brasileiro, vem de uma derrota amarga, por 3 a 2, contra o Atlético-MG, no retorno à Arena, na última rodada. A equipe de Renato Gaúcho, suspenso pelo STJD, espera uma reabilitação para se afastar da zona de rebaixamento, que está apenas a dois pontos do time.

Red Bull Bragantino recebe o Grêmio pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

RED BULL BRAGANTINO X GRÊMIO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

Data : 15/09/2024.

: 15/09/2024. Horário : 16h (de Brasília).

: 16h (de Brasília). Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

ONDE ASSISTIR A RED BULL BRAGANTINO X GRÊMIO AO VIVO:

Premiere (pay-per-view e streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RED BULL BRAGANTINO:

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Douglas Mendes; Jadsom, Raul (Matheus Fernandes) e Lucas Evangelista; Mosquera, Eduardo Sasha e Vitinho. Treinador: Pedro Caixinha.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO:

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Cristaldo e Monsalve; Soteldo e Braithwaite. Treinador: Alexandre Mendes (auxiliar).

ÚLTIMOS RESULTADOS DE RED BULL BRAGANTINO E GRÊMIO