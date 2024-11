Renato Gaúcho no Santos? Nome do treinador está na lista do diretor executivo Paulo Bracks

O estilo de jogo de Renato é algo que agrada Bracks. “Ele tem uma experiência muito grande, mais de cinco anos, e tem essa identidade de ofensividade. Sou admirador do trabalho dele, dos êxitos que tem tido com a recuperação e projeção do Grêmio nos últimos anos”, completou, à Rádio Gaúcha.

Apesar de agradar Paulo Bracks, o clube também trabalha com outras opções no mercado, e ainda não definiu o treinador brasileiro como alvo principal. Para investir em Renato Gaúcho o Santos precisa esperar o fim do Campeonato Brasileiro, no dia 8 de dezembro, para que o treinador resolva sua situação com o Grêmio.