Resultado do jogo: confira os placares de hoje, quarta-feira, no futebol

A noite de quarta-feira, dia 17 de julho, foi agitada no mundo do futebol. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo bateu o Grêmio no Morumbis por 1 a 0 e entrou no G-4. Já o Vasco derrotou o Atlético-GO também pelo placar mínimo.

PUBLICIDADE Ainda pelo Brasileirão, o Botafogo superou o Palmeiras em um embate marcado por polêmicas, principalmente fora de campo, entre John Textor e Leila Pereira. Com o resultado, o time carioca é o novo líder do campeonato. No Equador, o Red Bull Bragantino empatou com o Barcelona pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Veja, a seguir, os resultados dos jogos de hoje:

CAMPEONATO BRASILEIRO

19 horas - Atlético-GO 0 x 1 Vasco

20 horas - São Paulo 0 x 1 Grêmio

21h30 - Botafogo 1 x 0 Palmeiras

21h30 - Fortaleza 3 x 0 Vitória

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

20h30 - CRB 4 x 1 Botafogo-SP

21h - Operário 1 x 0 Goiás

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C

19 horas - Caxias 3 x 0 Aparecidense

20 horas - Botafogo-PB 2 x 1 São José-RS

20 horas - Ypiranga 2 x 0 Ferroviário

COPA SUL-AMERICANA

19h - Libertad 2 x 0 Universidad Católica

21h30 - Barcelona 1 x 1 Red Bull Bragantino

21h30 - Independiente del Valle 0 x 0 Boca Juniors

