Resultado do jogo: confira os placares de hoje, quarta-feira, no futebol

A quarta-feira, 24 de julho, foi movimentada no mundo do futebol. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo empatou com o Botafogo no Morumbis por 2 a 2. Na briga pela liderança, o Palmeiras enfrenta o lanterna Fluminense e o Flamengo está empatando com o Vitória.

Já na Sul-Americana, o Red Bull Bragantino encara o Barcelona de Guayaquil. O dia também marcou o início do futebol masculino nas Olimpíadas de Paris. Veja, a seguir, os resultados dos jogos de hoje:

CAMPEONATO BRASILEIRO

19h - Criciúma 1 x 1 Fortaleza

19h - Cruzeiro 2 x 0 Juventude

19h30 - São Paulo 2 x 2 Botafogo

20h - Vitória 1 x 1 Flamengo

21h30 - Atlético-GO 0 x 0 Bahia

21h30 - Fluminense 0 x 0 Palmeiras

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

21h - Brusque 1 x 0 Paysandu

21h30 - Amazonas 0 x 0 Guarani

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C

19h - Aparecidense 0 x 0 Ypiranga

COPA SUL-AMERICANA

19h - Universidad Católica 1 x 1 Libertad

21h30 - Boca Juniors 0 x 0 Independiente del Valle

21h30 - Red Bull Bragantino 0 x 1 Barcelona

LIGA DOS CAMPEÕES

14h30 - PAOK 3 x 2 Borac Banja Luka

15h - Ludogorets 2 x 0 Dinamo Minsk

15h15 - Celje 1 x 1 Slovan Bratislava

JOGOS OLÍMPICOS DE PARIS