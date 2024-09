Europa League e quartas da Libertadores: confira os placares de hoje, quarta-feira, no futebol

O Barcelona também entrou em campo pela La Liga e segue líder com 100% de aproveitamento na competição. Jogando no Estádio Olímpico de Montjuïc, Robert Lewandowski balançou as redes para o Barça e garantiu os três pontos. No outro jogo da rodada, o Girona ficou no 0 a 0 com o Rayo Vallecano.

Na rodada de Copa da Liga Inglesa, Arsenal e Liverpool entraram em campo e golearam seus adversários pelo mesmo placar: 5 a 1. O time de Mikel Arteta enfrentou o Bolton em Londres, enquanto o Liverpool recebeu em Anfield o West Ham e não teve dificuldades, mesmo com um adversário mais qualificado.