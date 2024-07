Resultado do jogo: confira os placares de hoje, quinta-feira, no futebol

A noite de quinta-feira, 4 de julho, foi marcada por jogos de Corinthians e Palmeiras na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alviverde sofreu, mas empatou com o Grêmio em Caxias do Sul. Já o Timão está ganhando do Vitória por 2 a 1.

No futebol feminino, as duas equipes de São Paulo se enfrentaram e foi a equipe palmeirense que garantiu os três pontos. Com a vitória por 2 a 1, o Palmeiras botou fim a sequência de 22 partidas de invencibilidade do Timão. Às 22h, Argentina e Equador fazem a primeira partida das quartas de final da Copa América. Veja, a seguir, os resultados dos jogos de hoje:

O jogador Estêvão, do Palmeiras, disputa bola com o jogador do Grêmio durante partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

CAMPEONATO BRASILEIRO

19h - Bahia 2 x 0 Juventude

19h - Grêmio 2 x 2 Palmeiras

20h - Corinthians 2 x 1 Vitória

20h - Fluminense 1 x 1 Internacional

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C

20h - São José 0 x 1 Athletic

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D

15h - Jacuipense 1 x 0 ASA

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

15h - Red Bull Bragantino 1 x 1 São Paulo

17h - Corinthians 1 x 2 Palmeiras

COPA AMÉRICA

22h - Argentina x Equador