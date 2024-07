Resultado do jogo: confira os placares de hoje, quinta-feira, no futebol

A quinta-feira, 11 de julho, foi movimentada no mundo do futebol. Pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Atlético-GO e chegou aos 33 pontos. O Flamengo foi surpreendido pelo Fortaleza e perdeu a partida, assim como a liderança. No outro extremo da tabela, o Fluminense empatou com o Criciúma e voltou a pontuar na competição.

Ainda pela 16º rodada do Brasileirão, o Botafogo venceu o Vitória e assumiu a liderança do Brasileirão. Já o São Paulo perdeu para o Atlético-MG. Veja, a seguir, os resultados dos jogos de hoje:

CAMPEONATO BRASILEIRO