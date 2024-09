Terceiro dia de Champions e mais: confira os placares de hoje, quinta-feira, no futebol

A primeira rodada da Champions League chegou ao fim nesta quinta-feira, 19. Em novo formato a partir desta edição, a competição continental de clubes teve semana de estreia com três datas diferentes para dividir as partidas da rodada. A partir de agora, a primeira fase do campeonato é disputada em formato de pontos corridos, assim como as ligas nacionais, e 24 dos 36 clubes se classificam para a fase seguinte de mata-mata.

No terceiro dia de jogos, o Barcelona perdeu para o Monaco fora de casa por 2 a 1 e viu seus principais adversários largarem na frente na competição, como Real Madrid e Bayern de Munique, por exemplo, que venceram nas suas estreias. O Barça ainda teve Eric Garcia expulso aos 11 minutos da segunda etapa e jogou a partida quase toda com um a menos.

PUBLICIDADE Outro clube espanhol que estreou nesta quinta foi o Atlético de Madrid. A equipe de Diego Simeone venceu o RB Leipzig, da Alemanha, por 2 a 1 com gols de Griezmann e Giménez. Já o Arsenal ficou no 0 a 0 com a Atalanta na Itália. Um dos destaques da primeira rodada foi o Bayer Leverkusen. Comandados por Xabi Alonso, o atual campeão alemão vem de excelente campanha na última temporada e é um dos cotados a surpreender nesta edição de Champions. A equipe fez 4 a 0 fora de casa contra o Feynoord fora de casa.

Noite de quinta-feira ainda terá Flamengo em campo pela Libertadores, Cruzeiro e Athletico-PR pela Sul-Americana e Santos na Série B do Campeonato Brasileiro. Confira abaixo os resultados jogos de hoje.

VEJA OS PRINCIPAIS RESULTADOS DOS JOGOS DE FUTEBOL NESTA QUINTA-FEIRA, 19

Liga dos Campeões

13h45 - Estrela Vermelha 1 x 2 Benfica

13h45 - Feyenoord 0 x 4 Bayer Leverkusen

16h - Atalanta 0 x 0 Arsenal

16h - Atlético de Madrid 2 x 1 RB Leipzig

16h - Monaco 2 x 1 Barcelona

16h - Brest 2 x 1 Sturm Graz

La Liga

14h - Leganés 0 x 2 Athletic Bilbao

Campeonato Mexicano