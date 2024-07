Resultado do jogo: confira os placares de hoje, sábado, no futebol

O sábado, dia 27 de julho, foi agitado no mundo do futebol. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras perdeu para o Vitória e se afastou do Botafogo, que lidera o torneio. O time carioca enfrenta o Cruzeiro e quer permanecer na liderança.

Já o São Paulo, que sonha em voltar ao G-4, joga com o Fortaleza fora de casa. Nos Jogos Olímpicos, a Argentina venceu o Iraque, a Espanha bateu a República Dominicana e a França superou Guiné. Veja, a seguir, os resultados dos jogos de hoje:

O Palmeiras foi derrotado pelo Vitória em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Foto: CESAR GRECO/PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro

19h - Palmeiras 2 x 0 Vitória

19h - Juventude 1 x 2 Criciúma

20h - Bahia 1 x 0 Internacional

21h30 - Botafogo 0 x 0 Cruzeiro

21h30 - Fortaleza 1 x 0 São Paulo

Campeonato Brasileiro Série B

17h - Mirassol 1 x 0 Operário-PR

17h - Coritiba 1 x 0 Chapecoense

18h - Sport 3 x Ponte Preta

Campeonato Brasileiro Série C

17h - Sampaio Corrêa 1 x 1 Náutico

17h - Figueirense 1 x 0 Remo

19h30 - Tombense 1 x 1 Athletic

19h30 - Ferroviário 1 x 1 CSA

Campeonato Brasileiro Série D

15h - Jacuipense 0 x 0 Iguatu

16h - Tocantinópolis 0 x 0 Manauara

16h - Real Noroeste 0 x 0Brasiliense

16h - Novo Hamburgo 2 x 4 Maringá

17h - Princesa do Solimões 1 x 1 Altos

18h - América-RN 1 x 1 Retrô

18h - Manaus 1 x 1 Maranhão

18h Agua Santa 1 x 2 Brasil de Pelotas

18h - Mixto-MT 0 x 0 Portuguesa-RJ

18h30 - Avenida 0 x 0 Inter de Limeira

Futebol masculino - Olimpíadas

10h - Argentina 3 x 1 Iraque

10h - República Dominicana 1 x 3 Espanha

12h - Uzbequistão 0 x 1 Egito

12h - Ucrânia 2 x 1 Marrocos

14h - Israel 2 x 4 Paraguai

14h - Nova Zelândia 1 x 4 Estados Unidos

16h - França 1 x 0 Guiné

16h - Japão 1x 0 Mali