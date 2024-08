Resultado do jogo: confira os placares de hoje, segunda-feira, no futebol

A segunda, dia 26 de agosto, foi de fortes emoções no mundo do futebol. No Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama venceu o Athletico-PR por 2 a 1. No torneio feminino, o São Paulo bateu o Grêmio por 2 a 1.

Já na Europa, partidas do Campeonato Espanhol e Italiano agitaram a rodada. Veja, a seguir, os resultados de hoje:

Campeonato Brasileiro

21h - Vasco 2 x 1 Athletico-PR

Campeonato Brasileiro Série B

19h - Paysandu 0 x 0 Mirassol

21h - Ceará 1 x 0 Novorizontino

Campeonato Brasileiro Feminino

17h - Grêmio 1 x 2 São Paulo

La Liga

16h30 - Villarreal 4 x 3 Celta

Campeonato Italiano

13h30 - Cagliari 1 x 1 Como

15h45 - Hellas Verona 0 x 3 Juventus