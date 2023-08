Resumo da Copa: Alemanha cai na fase de grupos e Colômbia é única sul-americana nas oitavas

Ocorreu na madrugada desta quinta-feira, dia 3, a definição do Grupo H da Copa do Mundo feminina de 2023. Pela primeira vez na história, a Alemanha não se classificou para as oitavas de final. Foi uma grande zebra do Mundial. Em um jogo tenso, a Coreia do Sul saiu na frente e até levou o empate, mas segurou as alemãs, que pouco produziram. Na outra partida, o Marrocos surpreendeu e venceu a Colômbia por 1 a 0. A derrota, no entanto, não impediu que a equipe sul-americana passasse para a fase de mata-mata junto com a seleção africana. As colombianas são o único time sul-americano que ainda disputa o torneio. Veja a tabela.

Dormiu e não conseguiu acompanhar o Mundial feminino? O Estadão resume o 15º dia da competição para você e informa a programação do dia seguinte, agora sem o Brasil.

Com pouca criatividade, Alemanha empata com a Coreia do Sul e cai na fase de grupos pela primeira vez na história

Bicampeãs mundiais, as alemãs entraram no jogo contra a Coreia do Sul pressionadas. Após a derrota contra a Colômbia, uma vitória era tudo o que elas precisavam para passar de fase. As asiáticas, no entanto, surpreenderam e, logo aos 6 minutos, abriram o placar. Havia um temos das brasileiras de enfrentar as alemãs nas oitavas. Por ironia e falta de competência, as duas equipes foram eliminadas.

Com o empate contra a Coreia do Sul, é a primeira vez que a Alemanha fica de fora da fase mata-mata de uma Copa do Mundo. Foto: Patrick Hamilton/AFP

A Alemanha até conseguiu empatar o jogo com um gol de Popp no fim do primeiro tempo, mas o time europeu estava nervoso e não conseguia impor sua superioridade. Melhor para as sul-coreanas, que aguentaram a pressão alemã até o último minuto dos acréscimos e conquistaram seu único ponto na competição. Com o empate, a bicampeã mundial foi a quatro pontos e está fora da fase de mata-mata do torneio pela primeira vez na história, desde 1991.

Marrocos surpreende, bate Colômbia e se classifica para as oitavas

O Marrocos frustrou o sonho da campanha perfeita colombiana e venceu a partida contra as sul-americanas por 1 a 0. O resultado foi garantido após cobrança de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo. A atacante Chebbak errou o penal, mas Lahmari fez no rebote e garantiu a vantagem para as africanas. Marrocos também foi bem no masculino, na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

As jogadoras do Marrocos celebram a vitória contra a Colômbia e a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2023. Foto: Richard Wainwright/EFE

A Colômbia tentou empatar durante o segundo tempo, mas parou na ótima atuação da goleira Er-Rmichi. O resultado, no entanto, foi ótimo para ambas as seleções. As sul-americanas se classificaram em primeiro do grupo e as marroquinas passaram em segundo. Na próxima fase, a Colômbia enfrenta a Jamaica e o Marrocos pega a França.

Brasil já desmonta acampamento

O time brasileiro liderado por Pia Sandhage terá de disponibilizar seu hotel após a eliminação para a Jamaica. Parte da comissão técnica já foi embora da Austrália, como a treinadora sueca e auxiliares. A delegação deve voltar para o Brasil em voo nesta sexta-feira.