Resumo da Copa Feminina: Holanda e Inglaterra goleiam, Dinamarca se classifica e EUA evitam vexame

A madrugada desta terça-feira, dia 1º, viu a definição dos Grupos D e E da Copa do Mundo feminina de 2023. A Holanda massacrou o Vietnã e aplicou a maior goleada da edição do torneio. Com o resultado, as europeias se classificaram em primeiro lugar do Grupo D. Já os EUA penaram e quase não se classificaram para as oitavas de final. O empate sem gols com Portugal, no entanto, foi suficiente para as americanas passarem para o mata-mata. Veja a tabela.

No Grupo E, a Inglaterra não tomou conhecimento da China e aplicou uma nova goleada. As inglesas garantiram o primeiro lugar da chave com direito a 100% de aproveitamento. No outro jogo, a Dinamarca fez cinco gols contra o Haiti, mas somente dois foram validados pelo VAR. O 2 a 0 foi suficiente para as europeias garantirem a classificação para as oitavas também.

Dormiu e não conseguiu acompanhar o Mundial Feminino? O Estadão resume o 13º dia da competição para você e informa a programação do dia seguinte. Nesta quarta, tem Brasil em campo. O time de Marta tenta se juntar às classificadas para a etapa de mata-mata da Copa Feminina. Enfrenta a Jamaica, 7h, do horário de Brasília.

Holanda massacra Vietnã e se classifica em primeiro lugar do Grupo D

Martens, Snoeijs, Brugts (duas vezes), Roord (também duas vezes) e Van de Donk. O Vietnã não teve tempo de anotar a placa que o atropelou na disputa, mas essas foram as holandesas que construíram a maior goleada da edição da Copa do Mundo.

Holandesas celebram vitória contra o Vietnã em partida da Copa do Mundo de 2023. Foto: Alessandra Tarantino/AP

Em jogo válido pelo Grupo F, a Holanda dominou suas rivais desde o primeiro minuto. Abusando dos cruzamentos na área, a vantagem europeia foi construída por meio do jogo aéreo. O técnico da equipe asiática até tentou mexer na formação ainda na primeira etapa, mas não conseguiu evitar o 4 a 0.

No tempo final, mais três gols sacramentaram o resultado de 7 a 0. Com a vitória, as holandesas garantiram a liderança do grupo e agora aguardam o vice-líder do Grupo G nas oitavas.

EUA não jogam bem, empatam com Portugal, mas passam de fase

Com direito a uma bola na trave portuguesa nos acréscimos, os EUA penaram, mas garantiram a classificação para as oitavas de final. O empate por 0 a 0 entre Portugal e as americanas foi justo, mas a chance desperdiçada pela atacante Ana Capeta doeu em quem torcia pela maior zebra do torneio.

Em jogo disputado, Portugal e os EUA ficaram no 0 a 0. Foto: Rafaela Pontes/AP

Apesar do susto, as atuais bicampeãs se classificaram para as oitavas de final. Esse, no entanto, foi o pior resultado da seleção em todas as fases de grupo de Mundiais. Ao fim do jogo, as europeias caíram em prantos após quase conseguirem a classificação. Em sua primeira participação no torneio, Portugal não fez feio. Com o resultado, os EUA aguardam a definição do Grupo G. Eles enfrentarão a primeira colocada da chave.

Inglaterra mantém 100% de aproveitamento e despacha China com goleada

A torcida chinesa compareceu em peso e apoiou seu time até o último minuto. A verdade, no entanto, é que a Inglaterra não deu chances à China. Com direito a um show de Lauren James, que fez dois gols e deu três assistências, as europeias bateram as asiáticas por 6 a 1 e garantiram o primeiro lugar do Grupo E. Russo, Hemp, Daly e Kelly também contribuíram para o placar. Wang Shuang descontou para a China.

A atacante Chloe Kelly celebra o quinto gol inglês na goleada contra a China. Foto: Brenton Edwards/AFP

Um momento curioso, no entanto, chamou atenção durante a partida. Após o VAR convocar a árbitra Casey Reibelt para um possível pênalti a favor da China, a juíza confirmou a penalidade e deu o cartão amarelo a Lucy Bronze por um toque de mão. Em um momento fofo, o microfone captou a árbitra pedindo desculpas para a craque do Barcelona após aplicar a punição.

Com o resultado, a Inglaterra garante 100% de aproveitamento e o primeiro lugar de seu grupo. Agora, ela enfrentará a Nigéria nas oitavas de final.

Dinamarca faz cinco gols, mas VAR só autoriza dois em vitória europeia contra o Haiti

A Dinamarca teve de suar para vencer o Haiti em partida válida pelo Grupo E da Copa do Mundo de 2023. Ao todo, a seleção europeia movimentou as redes cinco vezes — com Pernille Harder, três vezes, com Nielsen e com Boye. Somente um dos tentos de Harder e outro de Nielense, no entanto, foram contabilizados.

A atacante dinamarquesa Pernille Harder celebra o gol contra o Haiti em partida válida pela Copa do Mundo de 2023. Foto: Colin Murty/AFP

Em jogo protagonizado pelo VAR, a Dinamarca foi superior ao Haiti durante toda a partida e garantiu a classificação em segundo lugar do Grupo E. O Haiti, sem pontos, amargou a lanterna. Com o resultado, as europeias enfrentam a anfitriã Austrália nas oitavas.

Próximos jogos

