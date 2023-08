Resumo da Copa: Inglaterra supera Austrália, frustra torcida local e vai em busca de título inédito

A Inglaterra está na final de Copa do Mundo feminina. Na madrugada desta quarta-feira, dia 16, as inglesas bateram a Austrália por 3 a 1 em jogo válido pela semifinal do Mundial de 2023 e garantiram a tão sonhada vaga na decisão do torneio, que acontece no domingo, às 7h (de Brasília). Elas enfrentarão a Espanha, que venceu ontem contra a Suécia e se classificou para sua primeira final na história da competição.

Dormiu e não conseguiu acompanhar o Mundial feminino? O Estadão resume o 28º dia da competição para você e informa a programação dos dias seguintes.

Em jogo movimentado, Inglaterra bate Austrália, frustra torcida local e vai em busca de título inédito

Foi sofrido e, por pouco, a Austrália não conseguiu alcançar um feito histórico e chegar à final de uma Copa do Mundo perante sua torcida. Mas a Inglaterra foi valente, se segurou na defesa nos minutos finais e no contra-ataque, matou o jogo, se classificou e agora sonha com o título inédito.

A inglesa Lauren Hemp celebra o segundo gol da partida com as companheiras Ella Toone e Alessia Russo. Foto: Amanda Perobelli/Reuters

O primeiro tempo foi marcado por um leve domínio inglês que acabou sendo traduzido em um golaço de Ella Toone. O placar de um a zero era justo e as Matildas pouco perigo ofereciam contra as atuais campeãs da Euro. Na segunda etapa, uma Austrália valente se lançou ao ataque e chegou a empatar com outro golaço, dessa vez feito por Sam Kerr. Motivada pela torcida, as australianas cresceram no jogo, mas acabaram levando um gol de Lauren Hemp.

Na frente do placar, as inglesas se fecharam e resistiram à pressão australiana. Sam Kerr até teve duas ótimas oportunidades, mas quem decidiu foi Alessia Russo, que matou o jogo em um contra-ataque e garantiu a classificação europeia. Agora, elas enfrentam a Espanha no próximo domingo, dia 20, às 7h (de Brasília) pela final do Mundial.

Continua após a publicidade

Copa do Mundo feminina de 2023 continua batendo recorde de público na Nova Zelândia e na Austrália

A Copa do Mundo feminina de 2023 continua batendo recordes e estabelecendo um novo patamar de sucesso para o futebol feminino ao redor do mundo. Se na Austrália, uma das co-anfitriãs do torneio, o bom desempenho da seleção do país vem motivando audiências históricas, na Nova Zelândia, que também atua como anfitriã, o resultado decepcionante do time nacional não diminuiu o interesse da população local na competição.

Um australiano assiste a partida entre Austrália e Inglaterra válido pela Copa do Mundo de 2023. Foto: Alishia Abodunde/Reuters

A partida entre Espanha e Suécia, válida pela semifinal do Mundial, que ocorreu na última terça-feira, dia 16, foi assistida por 43.217 torcedores no Eden Park, em Auckland. A quantidade é a lotação máxima do estádio e iguala o recorde de maior público registrado em um jogo de futebol no país, seja na modalidade masculina ou feminina.

Na Austrália, o sucesso inédito das Matildas — elas jamais chegaram à uma semifinal de Copa do Mundo —, vem transformando o futebol em paixão nacional. O jogo das quartas de final contra a França foi o evento esportivo mais assistido no país desde as Olimpíadas de Sidney, em 2000.

Próximos jogos

19/08

Continua após a publicidade

5h - Suécia x Austrália

20/08