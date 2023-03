‘Revigorado’, Galvão começa jornada fora da Globo com bronca e mais de 10 milhões de espectadores

“Bem amigos do Canal GB”. Depois de mais de 42 anos, Galvão Bueno abriu uma transmissão de um jogo da seleção brasileira fora da Globo. O amistoso em Tânger foi o primeiro da história do canal do narrador no YouTube, um ambiente novo para quem comandou por tanto tempo nas narrações da tradicional emissora carioca. Apesar de alguns erros técnicos nos primeiros minutos, Galvão admitiu estar aproveitando o novo momento.

“Me sinto renovado. Dizem que os 70 são os novos 50. Tenho que admitir que me sinto assim hoje. Renovado, 20 anos mais novo e pronto para esse novo momento no digital”, disse ele na abertura da transmissão.

E começou! O Canal GB está no ar! Bem, amigos do Canal GB! #SeleçãoÉcomGalvão



Ao lado de Casagrande, Zico, Fernanda Colombo e Sandro Meira Ricci, Galvão citou emoção, ansiedade e frio na barriga antes de transmitir mais uma partida da seleção brasileira. Em um cenário que lembrava o do programa “Bem, Amigos”, apresentado durante anos pelo narrador no Grupo Globo, Galvão manteve o ambiente leve, agradecendo todos pela nova caminhada na carreira, buscando mostrar que estava entre amigos. Tino Marcos, que foi anunciado como integrante da transmissão deste sábado, não esteve presente por estar com dengue.

Ao fim da transmissão, Galvão Bueno trouxe alguns números conquistados pelo canal. Durante as mais de três horas em que esteve no ar, o Canal do GB ultrapassou a marca de 10 milhões de aparelhos totais durante a jogo, chegou a ter mais 1.5 milhão de espectadores simultâneos e passou de 600 mil inscritos.

Diferente do que acontecia nas transmissões na TV, Galvão usou pouco os cortes das câmeras no estúdio para cobrir as trocas de lugares entre o momento do pré-jogo e a hora da partida. Próximo do início, o narrador chamou Casagrande e Zico para trocarem de lugar e passarem para o local de transmissão.

1 milhão em 3 minutos e 10 milhões no total

Foi preciso apenas três minutos para que a transmissão no Canal GB passasse a marca de 1 milhão de aparelhos conectados, número que aumentava à medida que o tempo ia passando.

Brasil x Marrocos no canal do Galvão Bueno já passou de 1 milhão de pessoas assistindo no YouTube. E tem só 4 minutos de jogo. — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) March 25, 2023

Como fazia nas transmissões na TV, Galvão usou e abusou de seus já consagrados bordões, mas teve de lidar com problemas técnicos no ambiente virtual e uma promessa não cumprida.

A transmissão do canal começaria às 18h com o pré-jogo. Contudo, por conta de alguns problemas técnicos com o som e com as imagens, a primeira entrada do narrador aconteceu com cerca de 15 minutos de atraso. Além disso, Galvão Bueno prometeu que seu canal teria também transmissão em libras durante o jogo. Entretanto, o link para utilização deste recurso estava indisponível durante uma parte da partida.

No YouTube, Galvão Bueno mostrou pela primeira vez como reage quando o Brasil faz um gol. No segundo tempo de partida, quando Casemiro empatou a partida para a seleção brasileira, a câmera da transmissão mostrou como o narrador curtiu e aproveitou o momento gritando gol, que durou cerca de 25 segundos.

“Agradeço a todos que estiveram e trabalharam aqui hoje. Foram mais de 10 milhões de pessoas, mais de 1.5 milhão ao mesmo tempo, mais de 600 mil inscritos. E vem mais. Não vai ser só futebol. Vem mais coisa, mais vídeo, muito mais”, comentou Galvão Bueno

Bronca no chefe

Mantendo seu jeito autêntico dos últimos anos, Galvão não perdeu a chance de chamar a atenção de João Pedro Paes Leme, um dos sócio da Play9 que é a empresa parceira para a realização do canal do narrador. Ele não deixou passar o fato de que a equipe estava “falando demais” em seu ouvido. O narrador brincou em outros momentos que “o João Pedro estava doidinho lá”, se referindo ao que ouvia no ponto.

Felipe Neto, outro sócio da Play9, também participou da transmissão. Responsável por um game show durante o jogo entre Brasil e Marrocos, chamado de “Quem é que saaaaabe”, o empresário e influenciador conversou com o narrador antes da partida e classificou a realização do jogo como um “grande marco para as transmissões de futebol na história”.