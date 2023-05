Cruzeiro afasta volante Richard após jogador ter sido citado em conversas de esquema de apostas

O Cruzeiro anunciou na manhã desta quarta-feira, dia 10, que o volante Richard está “afastado preventivamente das atividades da equipe de futebol profissional”. O jogador foi um dos citados, em conversas obtidas pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), no esquema de apostas investigado pela Operação Penalidade Máxima.

O volante de 29 anos aparece em diálogos com Romario Hugo dos Santos, o Romarinho, enquanto ainda defendia o Ceará, no último ano. O registro das conversas foi divulgado pela Rádio Itatiaia e mostra que o atleta recebeu um depósito de R$ 40 mil em sua conta. Até o momento, o nome dele não está entre os denunciados do MP à Justiça de Goiás.

Richard foi suspenso preventivamente do Cruzeiro após conversas com apostadores. Foto: Cris Mattos/Cruzeiro

O jogador teria sido aliciado para receber cartão amarelo na partida entre Ceará x Cuiabá, que terminou em 1 a 1, válida pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Este jogo está entre os denunciados do MP-GO pela participação de Igor Cárius, então no Cuiabá.

Nos registros, obtidos pelo MP, Richard afirma, em conversa com um dos apostadores, que outros grupos chegaram a tentar aliciá-lo, mas que ele rejeitou as ofertas. “Durante a semana veio uns três nego querendo fechar algo comigo e não fecho com ninguém a não ser você, sou papo reto, bagulho não é brincadeira (sic)”, afirmou o atleta. “Tá pago aí, meu amigo. Marcha na carreta”, escreveu o apostador.

Richard estava sendo utilizado pelo técnico Pepa nos últimos jogos. O Cruzeiro enfrenta, sem a presença do jogador, o Fluminense nesta quarta-feira, em partida válida pelo Brasileirão 2023.