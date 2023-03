Drama de Richarlison: atacante se machuca em jogo pelo Tottenham e deixa o campo chorando

Richarlison viveu mais um drama com lesões em sua temporada no Tottenham. No jogo deste sábado, contra o Southampton, válido pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, o atacante brasileiro precisou ser substituído logo aos cinco minutos do primeiro tempo depois de se machucar e sair chorando de campo.

Ainda não se sabe qual foi o problema físico nem por quanto tempo Richarlison ficará fora - e mesmo se precisará se ausentar. No entanto, não é a primeira vez neste ano que o ‘Pombo’ se lesiona. Em outubro, ele deixou um jogo contra o Everton, também chorando, após sentir a panturrilha. Depois, na Copa do Mundo do Catar, sentiu a coxa contra a Croácia, no jogo que eliminou o Brasil. No total, o atacante perdeu 13 partidas pelo clube londrino.

Richarlison, consolado por Kane, lamenta ter que deixar o confronto com o Southampton por lesão; é o terceiro problema físico do brasileiro na temporada. Foto: Adrian Dennis/AFP

O primeiro tempo do jogo de sábado não foi apenas Richarlison que deixou o campo machucado. Outros três tiveram o mesmo problema: Ben Davies, do Tottenham, o acompanhou nos desfalques do time, enquanto Bednarek e Bella-Kotchap tiveram de ser substituídos no Southampton.

A temporada não é das melhores para o atacante brasileiro. Após ter certo destaque na Copa do Mundo com três gols - sendo que um deles, contra a Sérvia, concorreu ao Prêmio Puskás de mais bonito do ano -, ele perdeu espaço no Tottenham, algo que o fez até reclamar do técnico Antonio Conte.

Em números, o desempenho também é baixo: apenas dois gols e quatro assistências em 26 partidas. A titularidade no jogo deste sábado era uma boa chance de começar a retomada, mas a lesão atrapalhou seus planos. Os médicos do Tottenham ainda não informaram o grau da lesão do jogador.